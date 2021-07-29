حركة الشرطة 2021.. تجديد الثقة في «جعفر» جنرال «الأمن الوطني» وقاهر الارهاب

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يبدأ قيادات وزارة الداخلية في تنفيذ حركة الشرطة 2021 ،اول أغسطس المقبل، التي اعتمدها اللواء محودو توفيق وزير الداخلية، وامن ابرز ملامحها تجديد الثقة في اللواء عادل جعفر مساعدا للوزير لقطاع الامن الوطني، لمواصلة دورها هو ضباطها بالقاهرة والمحافظات لملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية وتتبع مصادر تمويل الجماعات المتطرفة .

وتضمنت حركة التنقلات تجديد وزير الداخلية، الثقة في اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطنى، وحقق القطاع نجاحات في ضبط الخلايا الإرهابية، ويلقب «جعفر» بـ«جنرال الامن الوطني»، حيث تولي إدارة الجهاز في يوليو 2019، خلفاً للواء عماد صياد الذي تولى مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن.

أشرف «جعفر» على عمليات ضبط حركتى «حسم واللهم ثورة»، واللتان أعلنتا عن تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية بحق ضباط الشرطة والقوات المسلحة بخاصة في محافظة شمال سيناء ومدن القناة.

كما حقق الامن الوطني في عهد «جعفر» نجاحا في تحديد أماكن اختباء عناصر «خلية الأميرية» الإرهابية، التي وصلت إلى قلب القاهرة، وتحديد أماكنهم على وجه الدقة وتصفيتهم عقب محاصرتهم في إحدى الأبراج السكنية التي اختبأوا بها في الأميرية

كما احبط الجهاز في عهد اللواء «جعفر» محاولة استهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة، تزامنا مع ذكرى ثورة يناير، وحقق ضربة أمنية ناجحة من خلال ضبط عدد من كوادر حركة «حسم» الإرهابية، عثر بحوزتهم على متفجرات وأسلحة.

يذكر أن حركة تنقلات الشرطة 2021، تضمنت ترقيات لعدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة 2017 لرتبة النقيب.