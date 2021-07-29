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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى أسفرت الحملات عن ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 2,35 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة.

كما ضبطت الحملة 1,5 طن فيليه دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وفى محافظة الشرقية تمكنت الحملة من ضبط 1,2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة وبحوزته 1,6 طن سكر تموينى – 324 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 11,2 طن مخلفات كسر بلاستيك بولى إيثلين معبأة داخل أجولة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج 22000 متر خراطيم كهربائية بدون بيانات منتج نهائى 2 ماكينة إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

وتمكنت الحملات من ضبط 17,510 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة ، كحول غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية كما ضبط 5 طن منظفات صناعية صابون سائل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.