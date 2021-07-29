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وكيل معروف يوسف: لم يتواصل أحد من لحل ازمة مستحقات لاعبه

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وكيل معروف يوسف: لم يتواصل أحد من الزمالك لحل ازمة مستحقات لاعبه وكيل معروف يوسف: لم يتواصل أحد من لحل ازمة مستحقات لاعبه

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كشف أسامة فرحات وكيل معروف يوسف لاعب فريق السابق والبنك الأهلي الحالي، أنه لم يتواصل أحد معه من جانب إدارة القلعة البيضاء من أجل حل أزمة مستحقات موكله.
وأضاف فرحات في تصريحات تلفزيونية :«المشكلة في إدارة الزمالك لازم ترحل الأزمة للمجالس التالية، إدارة الزمالك الحالية لم تتحدث معي وبالطبع سيكون لي الشرف إذا كان هناك تواصل».
وواصل :«معروف تواجد مع الزمالك 8 سنوات وبالطبع كان لا يريد شكوى الزمالك، لكن عندما وجد عدم وجود تواصل اضطر لشكوى النادي للاتحاد الدولي».
وتابع :«كان يوجد تواصل مع الإدارة السابقة الحصول على أربعة ملايين جنيه مقابل إنهاء الأزمة لكن لم نحصل على أي شيء».

المصرى اليوم

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