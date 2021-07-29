اتحاد الكرة يعلن تأجيل بطولة الدوري

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.

شهدت الساعات القليلة الماضية مشاورات بين الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري، خاصة بعد صعود المنتخب المصري الأوليمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، لمواجهة البرازيل يوم السبت المقبل.

ويخوض النادي الأهلي مباراته اليوم أمام أسوان في إطار الجولة السابعة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري العام المصري الممتاز، ليصل إلى مباراته رقم ٢٦ في بطولة الدوري الممتاز بينما لعب الزمالك ٢٧ مباراة.