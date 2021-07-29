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أطلق أوليمبياد طوكيو_الذي يعد أول تجمع عالمي كبير منذ اجتاحت جائحة كورونا العالم وخيمت بظلالها القاتمة على أرجاءه_العنان لخيال عدد من الفنانين حول العالم؛ لتبدع إحداهن مشاهد افتراضية مصغرة للألعاب الأوليمبية بـ« طوكيو» في ظل الجائحة؛ فالحدث العالمي الأكبر والأشهر يشهد إنطلاقة إستثنائية هذا العام، لا سيما في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وقصر الحضور على ألف متفرج داخل الاستاد الأوليمبي الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج.

فنانة تبدع مشاهد افتراضية مُصغرة للألعاب الأوليمبية بـ«طوكيو» في ظل الجائحة

وبالتزامن مع افتتاح أوليمبياد طوكيو2020 _المؤجل منذ العام الماضي جراء الجائحة_في الثالث والعشرين من يوليو الجاري، وبينما يستقبل الملايين حول العالم الحدث محتفلين به على طريقتهم الخاصة في ظل تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي، احتفت الفنانة اليابانية، تاتسويا تاناكا، باستقبال بلادها للحدث الرياضي الأعرق والأشهر عالميًا عبر وضع تصور فني افتراضي لانطلاق الألعاب الأوليمبية في ظل جائحة كورونا بحسبما أورده موقع «mymodernmet».

فنانة تبدع مشاهد افتراضية مُصغرة للألعاب الأوليمبية بـ«طوكيو» في ظل الجائحة

الفنانة اليابانية الشابة التي تمارس فن المصغرات منذ عقد كامل لن تتمكن هذا العام من حضور فعاليات الأوليمبياد المقامة في بلادها جراء الجائحة، لكنها تمكنت نقل أوليمبياد طوكيو كاملًا إلى منزلها عبر خلق نموذجًا محاكيًا له باستخدام ف المصغرات.

فنانة تبدع مشاهد افتراضية مُصغرة للألعاب الأوليمبية بـ«طوكيو» في ظل الجائحة

استخدمت « تاتسويا » أقنعة الوجه الطبية التي باتت بمثابة أمرًا واقعًا، ومن خلالها جسدت نموذجًا محاكيًا لأسطح ومعدات الألعاب الأوليمبية المتوقع رؤيتها في الألعاب الأولمبية.

في إحدى المجسمات، حولت الفنانة اليابانية القناع الأزرق إلى حوض سباحة، عبر اصطفاف تماثيل صغيرة كمتسابقي سباحة ليبدو المجسم كنموذج حي لمجموعة من اللاعبين الأوليمبيين العالمين في حالة تأهب على وشك التسابق. في هذا المجسم البديع رغم بساطته جعلت « تاتسويا » طيات القناع الطبي تبدو كممرات سباحة طبيعية.

فنانة تبدع مشاهد افتراضية مُصغرة للألعاب الأوليمبية بـ«طوكيو» في ظل الجائحة

و في مجسم آخر ، استخدمت الفنانة اليابانية قناعًا أخضر وتماثيل مُصغرة لعدائين؛ لتنقل مشهد حيًا لمسار سباقالعدو. كما أنها تمكنت من تحويل قناع طبي آخر إلى شريط للوثب العالي.

فنانة تبدع مشاهد افتراضية مُصغرة للألعاب الأوليمبية بـ«طوكيو» في ظل الجائحة

وافتتح أوليمبياد طوكيو_ الذي جرى تأجيله نذ العام الماضي_في الثالث والعشرين من يوليو الجاري، مع مراعاة قصر الحضور الجماهيري على ألف متفرج في استاد طوكيو الذي يتسع لاستقبال ما يزيد عن الـ63 ألف متفرج.