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خلال إجازة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية: وفرنا أكثر من ألف طن دقيق مدعم

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خلال إجازة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية: وفرنا أكثر من ألف طن دقيق مدعم خلال إجازة عيد الأضحى.. محافظ المنوفية: وفرنا أكثر من ألف طن دقيق مدعم

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إنه تم توفير 21 ألف و201 شيكارة دقيق مدعم بما يعادل ألف طن و60 كيلو دقيق بقيمة نقدية ما يزيد عن (6 مليون ونصف ) وذلك نتاج لخطة العمل الشاملة والحملات التي نفذتها مديرية والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية تم وضع خطة محكمة وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة الحالة التموينية ميدانياً وإدارياً على مدار الساعة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وتكليف رؤساء المكاتب الفرعية والمفتشين كل في دائرة اختصاصه لمتابعة محطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز بهدف إحكام السيطرة والرقابة للحد من التلاعب بالأسعار المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفى مجال تكثيف الرقابة على المحال والمنشآت التموينية، أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمحافظة بأنه تم تحرير (1177) محضر مخالفات مخابز ومحلات عامة ومنشآت تموينية خلال أجازة العيد تمثلت في (543 ) محضر مخالفات للمخابز لوجود نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتلاعب وتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة، و(634) محضر مخالفات للمحلات العامة والمنشآت التموينية لبيع أزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات أخرى.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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