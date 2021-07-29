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عمليات «المعلمين»: رئيس لجنة بالثانوية العامة يتعرض للإغماء بفرشوط

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عمليات «المعلمين»: رئيس لجنة بالثانوية العامة يتعرض للإغماء بفرشوط عمليات «المعلمين»: رئيس لجنة بالثانوية العامة يتعرض للإغماء بفرشوط

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أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، الخميس، تعرض محمد داوود، رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، والمنعقدة بمدرسة الشهيد وليد عبدالستار، بمركز فرشوط، التابع لمحافظة قنا، لحالة اغماء أثناء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية، اليوم، وتم نقله على إثرها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى فرشوط المركزي.

وأكد محمد عبدالله رئيس غرفة عمليات النقابة، أن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه جابر حمزة حسن، رئيس فرعية المعلمين بقنا، وعبدالمطلب أبوهريرة، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز فرشوط، وأعضاء اللجنة مع المسئولين بإدارة فرشوط التعليمية، للذهاب إلى المستشفى فورا، ومرافقة المعلم خلال علاجه، حيت تم عمل التحاليل المطلوبة وتلقى العلاج اللازم، وخرج من المستشفى بعد تعافيه.

المصرى اليوم

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