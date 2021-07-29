الملاكم المصرى يسرى رزق يودع منافسات الملاكمة في دورة طوكيو 2020

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ودع المصري يسري رزق منافسات لعبة الملاكمة، مبكرا، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وخسر رزق أمام بطل كازاخستان كامشيبيك كونكاباييف، في دور 16 بنتيجة 5 - 0، ضمن منافسات وزن تحت91 كيلو جرام.

وواصلت بعثة الملاكمة نتائجها المخيبة بعدما ودع زميله عبد الرحمن عرابي أيضاً منافسات وزن تحت 81 كيلو جرام أمس الأربعاء، من ثمن النهائي على يد بطل بريطانيا، بنفس النتيجة.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة ، وحصدت مصر حتى الآن ميداليتين برونزيتين عن طريق ثنائي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى.