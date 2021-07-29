بدء حفلات السيرك القومي بساحة الهناجر 1 أغسطس

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تنطلق أولى حفلات السيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، في الفترة من ٢٢ يوليو الجارى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، وذلك في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث تشارك الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، في فعاليات البرنامج وتقدم «الفرقة القومية للموسيقى الشعبية» بإشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، باقة من المواويل وأغانى الطرب الشعبى الأصيل بمصاحبة الطبل البلدى والربابة والناى والمزمار، في الفترة من ١ حتى ٤ أغسطس المقبل.

عقب ذلك، يقدم نجوم «السيرك القومى» مجموعة من أروع فقرات فنون السيرك بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، منها فقرة «المهرج، الساحر، الجونجلير، التوازن على البيسكليت، الكاوتشوك، الكرابيج، التيابلو، الدودة الشقية»، في الفترة من ١ حتى ٤ أغسطس المقبل، ثم يستأنف حفلاته بالبرنامج في الفترة من ١٥ أغسطس المقبل حتى ١ سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تختتم فرقة «رضــــا» حفلاتها على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يوم السبت ٣١ يوليو الجارى، وتقدم الفرقة في الثامنة مساء ولمدة ساعة ونصف مجموعة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، وهى «لحظة رنا، البحر بيضحك ليه، الطبول، لقصر بلدنا، العرقسوس، أغنية الحجالة، رقصة الحجالة، العصا» .

ويتضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .