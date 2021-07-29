حكم قضائي نهائي: القرضاوي لا علاقة له بالأزهر الشريف

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أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسى العياط بتشكيل هيئة كبار العلماء بعضوية الدكتور يوسف عبدالله القرضاوى، وكذا إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً.

كما تضمن حكم القضاء الإداري الأثار المترتبة عليه والتي جاء أخصها إنهاء علاقة القرضاوي بالأزهر الشريف..

وتعود وقائع القضية عقب نجاح ثورة 30 يونيو قام بعض العاملين بالأزهر الشريف دعوى أمام القضاء الإداري بكفر الشيخ ضد الشيخ القرضاوى لقيامه بالخروج على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب في سيناء وداعية القتل ومفتى الدماء من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية وقيامه ببث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى، وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً .

وأثناء نظر المحكمة الدعوي طلبت من شيخ الأزهر تقديم تقرير عما اذا كان الشيخ القرضاوى في فتاويه ضد الأزهر ذاته والقوات المسلحة ورجال الشرطة وحض الشعب على مخالفتهم قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه.

وقدم الأزهر بعدها حافظة مستندات طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم

وقالت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المدعين اقاموا دعواهم لفقدان القرضاوي شروط البقاء والاستمرار في عضوية هيئة كبار العلماء لما صدر منه من إساءة في حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى.