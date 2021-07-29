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حصلت «المصرى اليوم» على فيديو متداول بمشاجرة وقتيل ومصابين في المرج، ظهر في الفيديو اطراف المشاجرة يطلقون الاعيرة النارية ،وانتهت المشاجرة بمقتل شخص وإصابة 4آخرين، تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتى السوهاجى والسميطى ،استخدم فيها طرفى المشاجرة الأسلحة النارية .

وظهر في الفيديو ان المشاجرة وقعت أمام محطة مترو المرج وانتهت بمقتل مواطن وإصابة 4 آخرين، انتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزى وتم فرض كردون امنى وتبين وفاة مسن يدعي «ح ا» ،واصابة 4 آخرين وتم القبض على عدد من طرفيها وجارى البحث عن متهمين آخرون تحررمحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج،بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال تبين مقتل شخص يدعي واصابة 4 اخرين، في مشاجرة مع عائلة السوهاجي، وتمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وتحصلت قوات الامن على الفيديو الذي وثق المشاجرة

فرضت قوات الامن كردونا امنيا في محيط المشاجرة منعا لتجدد الإشتباكات وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع اقوالهم حول الواقعة ،وكلفت النيابة بسرعة اعداد تقرير الطب الشرعى لانهاء اجراءات دفن القتيل وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقى طرفى المشاجرة الهاربين.