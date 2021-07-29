أحمد عز : الفن عمل جماعي .. ولا أؤمن بفكرة النجم الأوحد

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شدد النجم أحمد عز أنه دائمًا يكون حريصا على البطولة الجماعية في كل أعماله سواء في السينما أو التليفزيون، وهو ما يشهده آخر أفلامه «العارف»، الذي يشاركه البطولة فيه أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح.

وقال «عز» في تصريحات، لـ«المصري اليوم»، إنه مؤمن بأن السينما والفن بشكل عام عمل جماعي وليس فرديا، ويجب أن تكون الشخصيات المشاركة فيه إلى جانب بطل الحكاية صاحبة أدوار مؤثرة، موضحًا أنه ضد فكرة النجم الأوحد، ويشغل نفسه فقط أن يكون على قدر المسؤولية وأن يجتهد لتقديم فيلم محترم.

وتابع: «أتمنى أن يكون كل الفنانين مستفيدين من العمل وألا أكون أنا المنتفع الوحيد، حتى الفنان الذي ظهر في مشهد واحد يحقق إفادة، وهو ما تعلمته من النجوم الكبار، زمان الفيلم كان يضم 4 و5 نجوم كبار كل منهم بطل في حد ذاته، حاليًا الأمر أصبح مختلفًا، للأسف في الوقت الحالي أصبحنا نتحدث من الأفضل والأسوأ، ونصنّف حسب الأهواء وليس الاجتهاد».