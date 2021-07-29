أخبار عاجلة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

أحمد عز : الفن عمل جماعي .. ولا أؤمن بفكرة النجم الأوحد

Print
أحمد عز : الفن عمل جماعي .. ولا أؤمن بفكرة النجم الأوحد أحمد عز : الفن عمل جماعي .. ولا أؤمن بفكرة النجم الأوحد

لاقتراحات اماكن الخروج

شدد النجم أحمد عز أنه دائمًا يكون حريصا على البطولة الجماعية في كل أعماله سواء في السينما أو التليفزيون، وهو ما يشهده آخر أفلامه «العارف»، الذي يشاركه البطولة فيه أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح.

وقال «عز» في تصريحات، لـ«المصري اليوم»، إنه مؤمن بأن السينما والفن بشكل عام عمل جماعي وليس فرديا، ويجب أن تكون الشخصيات المشاركة فيه إلى جانب بطل الحكاية صاحبة أدوار مؤثرة، موضحًا أنه ضد فكرة النجم الأوحد، ويشغل نفسه فقط أن يكون على قدر المسؤولية وأن يجتهد لتقديم فيلم محترم.

وتابع: «أتمنى أن يكون كل الفنانين مستفيدين من العمل وألا أكون أنا المنتفع الوحيد، حتى الفنان الذي ظهر في مشهد واحد يحقق إفادة، وهو ما تعلمته من النجوم الكبار، زمان الفيلم كان يضم 4 و5 نجوم كبار كل منهم بطل في حد ذاته، حاليًا الأمر أصبح مختلفًا، للأسف في الوقت الحالي أصبحنا نتحدث من الأفضل والأسوأ، ونصنّف حسب الأهواء وليس الاجتهاد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس