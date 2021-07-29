محافظ قنا يسلم بونات تموين مجانية لـ 160 سائقًا من أصحاب سيارات السرفيس الجديدة

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سلم اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا بونات لتموين سيارات السرفيس الجديدة بقيمة 1000 جنية لكل سائق من خطوط السير الجديدة والبالغ عددهم 160 سائق، وذلك بكورنيش النيل بمدينة قنا، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحمود عبدالوهاب رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، والمستشار أحمد سعد مستشار البنك الزراعي، والمقدم هاني مرسي وكيل إدارة المرور، والنائب أسامه الهواري عضو مجلس الشيوخ ،وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا وأصحاب السيارات

استمع محافظ قنا لمطالب السائقين الذين طالبوا بتوفير مواقف مخصصه لهم داخل مدينة قنا، ووجه الجهات المختصة بدراسة مطالبهم والعمل على تنفيذها، مؤكدا حرصه على تذليل كافة العقبات امام السائقين وذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليحصل الشباب على فرصة عمل ومصدر دخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

محافظ قنا وأصحاب السيارات

وأضاف أن المحافظة حريصة على توفير سيارات بمواصفات الراحة والأمان للركاب، والتي تليق بالمواطن القنائي وطبقا للاشتراطات والمواصفات التي وضعتها اللجنة المختصة، موضحا ان السيارات الجديدة تعمل بمحرك مجهز للعمل بالغاز الطبيعي كما تم مراعاة (لون خط السير – الشبكة العلوية – شعار المحافظة – كتابة محطات خط السير) بحيث تكون السيارة بشكل موحد وجاهزة للاستخدام مباشرة.