اليوم.. غلق باب التنازلات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

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تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، باب التنازلات، الذي كان محددا لها من يوم 26 يوليو الجاري، وحتى 30 يوليو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس القادم، وتجرى الانتخابات يوم 8 أكتوبر، وذلك فق الجدول الذي أعلنته النقابة.

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء للعامة والفرعيات، عن تقدم 51 مرشح لعضوية مجلس نقابة فرعية فوق السن، و40 آخرين للعضوية تحت السن، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تجرى 8 أكتوبر.

وقالت النقابة، في بيان صحفي الاثنين: «تقدم 35 مرشحا فوق السن، و26 مرشحا تحت السن، لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن».

وأضاف البيان: «ترشح على شرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، ومرشحين فوق السن، لجنوب وجه قبلي».