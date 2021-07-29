ضمن «حياة كريمة».. إطلاق قافلة طبية مجانية في قرية بكفرالشيخ

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أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية طويلة نشرت، الخميس، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في بيان، أن القافلة ضمت ١١ عيادة لعدد ٩ تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأسنان» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة حيث شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.



وأوضحت الدكتورة سوسن سلام أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد ١٤٦٤ متردد وخضوع عدد ٧٠ مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لعدد ١٦٨ مريض وأشعة لعدد ٤٩ مريض وعمل تقارير طبية لعدد ٣ مرضى وتحويل ٣٥ مريض لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة إلى جانب تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها ٩٣٠ زائر.

كما توجهت بالشكر إلى الإدارة الصحية بكفرالشيخ بقيادة الدكتورة عبير العقدة للتعاون المميز لإتمام القافلة لتقديم خدمة طبية متكاملة ينتفع بها مريض القرية، متمنين لهم دوام التوفيق.

