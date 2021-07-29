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إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالطود جنوب الأقصر

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إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالطود جنوب الأقصر إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالطود جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أعلن الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، رصد 3 مخالفات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بقرية المريس بمركز الطود، عبارة عن اسوار بالطوب الأحمر والأبيض وذلك في مناطق حوض النابيات ثان إصلاح زراعي على مساحة 130 م، وحوض اولاد حسن على مساحة 100 متر، وحوض الكوم على مساحة 10 متر، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة اشرف عبد الرحيم قناوي رئيس القريه بالتنسيق مع رئيس الوحدة الزراعية بالمريس شهيرة يوسف علي ورئيس قسم حماية الاراضي بالطود خالد السنوسي بإيقاف أعمال البناء وإزالة المخالفات في المهد على كامل المسطحات ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتهيب رئاسة مركز ومدينة الطود، بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد المحافظة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

المصرى اليوم

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