جامعة الفيوم تتقدم 155 مركزًا عالميًا بتصنيف ويبوميتركس الأسباني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة استطـاعت أن تتــــقــدم في الترتيـــــــــب العالمي لتصنيـــــــــف ويبوميتـــــركس الأسبـــــانـــي للجــــــــامعــــــــات Webometrics Ranking of World Universities، وتقدمت 155 مركزا عالميا عن الإصدار الماضي؛ حيث ارتفع ترتيبها إلى 2159 (2314 الإصدار الماضي) من بين 11987جامعة على مستوى العالم، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يوليو 2021.

وأوضح أنه وفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف فقد حصلت الجامعة على المراكز الآتية: المركز 21 ضمن 73 جامعة مصرية، والمركز 66 ضمن 1217 جامعة على مستوى الوطن العربي، والمركز 58 ضمن 1892جامعة على مستوى قارة إفريقيا.

وأضاف أ.د أحمد جابر شديد أنه قد ارتفع عدد النقاط الحاصلة عليها الجامعة في معيار Openness (عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم) إلى 1672 (الإصدار الماضي 1472)، وكذلك بالنسبة لمعيار Excellence (عدد الأبحاث الأكثر استشهادا) إلى 1664 (الإصدار الماضي 1660).

وقال رئيس الجامعة أن تصنيف ويبوميتركس العالمي للجامعات هو تصنيف نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، وهو متخصص في تقييم الإنتاج الإلكتروني للمؤسسات العلمية من خلال مواقعها الإلكترونية، ويتبع أحد أهم المراكز البحثية بإسبانيا The Spanish National Research Council- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

وقد قام التصنيف هذا العام بتحديث معايير التقييم حيث اعتمد لقياس أداء الجامعات على المعايير الآتية: Visibility/ Web contents impact (50%) ويقصد بها تقييم محتوى الموقع الإلكتروني ومدى انتشاره ومشاهدته، وTransparency/ Openness (10%) ويقصد بها عدد الباحثين الأكثر استشهادا بأبحاثهم Top cited researchers، وExcellence (40%) ويقصد بها عدد الأبحاث الأكثر استشهادا بها Top cited papers.