هاري كيويل لـ«المصري اليوم» : اللاعبون يتحملون الخسارة .. ومصر لم «تسرق» التأهل

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انتقد هاري كيويل مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب أستراليا السابق خسارة منتخب بلاده أمام منتخب مصر، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهر الأربعاء، ضمن منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2022.

كان منتخب الفراعنة قد ضمن بطاقة العبور إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو عقب الانتصار على حساب المنتخب الأسترالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وقال كيويل في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «عدم استغلال الفرص هو أمر غير مفهوم من جانب اللاعبين، لقد خلقنا الكثير من الفرص السهلة وكان يجب أن نسجل هدف او اثنين على الأقل، لكننا لم نقم بذلك وخسرنا مجدداً، الأمر يعود للاعبين وليس المدرب».

واصل "لقد كان الفوز الذي حققنا أمام منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى، مُخادع لنا نحن لم نُعالج، الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها خلال مباراة التانجو وحتى أمام إسبانيا، وفي المواجهة الأخيرة أمام مصر كانت هناك نفس الأخطاء في تمركز اللاعبين، لذلك خسرنا وفقدنا فرصة ذهبية للوصول إلى الدور المُقبل».

واختتم كويل تصريحاته قائلًا: «أعلم أن رأيي سيغضب البعض، لكن نحن لا نستحق الفوز أو التأهل ومنتخب مصر لم يسرق الانتصار واستحق الترشح للدور المُقبل».

وعقب نهاية مباريات الجولة الثالثة والأخيرة أصبحت إسبانيا في الصدارة واحتلت مصر المركز الثاني.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي مُتصدر المجموعة الرابعة يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشر ظهرًا ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ويعد كيويل صاحب الـ 42 عامًا من أبرز الأسماء السابقة في كرة القدم الأسترالية، حيث بدأ مسيرته الكروية مع ليدز يونايتد في عام 1995، ومع حلول عام 2003 انتقل إلى صفوف ليفربول، ولعب حتى 2008، ليترك بعدها كرة القدم الإنجليزية ويخوض عدة تجارب في أندية مثل جلطة سراي التركي وملبورن فيكتوري الأسترالي وغيرها.