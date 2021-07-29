أخبار عاجلة

جماهير الأهلي تهاجم الحكم إبراهيم نور الدين بعد لقاء الطلائع (فيديو) -
خروج 199 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
«صحة السويس»: تطعيم كورونا بالمجان لجميع المصريين -
أول تعليق من حارس مرمى طلائع الجيش على هدف الأهلي الملغي (فيديو) -
الإسماعيلي يجدد التعاقد مع نجمي الفريق -
حمادة أنور ينتقد موسيماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

هاري كيويل لـ«المصري اليوم» : اللاعبون يتحملون الخسارة .. ومصر لم «تسرق» التأهل

Print
هاري كيويل لـ«المصري اليوم» : اللاعبون يتحملون الخسارة .. ومصر لم «تسرق» التأهل هاري كيويل لـ«المصري اليوم» : اللاعبون يتحملون الخسارة .. ومصر لم «تسرق» التأهل

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد هاري كيويل مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب أستراليا السابق خسارة منتخب بلاده أمام منتخب ، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهر الأربعاء، ضمن منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2022.

كان منتخب الفراعنة قد ضمن بطاقة العبور إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو عقب الانتصار على حساب الأسترالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وقال كيويل في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «عدم استغلال الفرص هو أمر غير مفهوم من جانب اللاعبين، لقد خلقنا الكثير من الفرص السهلة وكان يجب أن نسجل هدف او اثنين على الأقل، لكننا لم نقم بذلك وخسرنا مجدداً، الأمر يعود للاعبين وليس المدرب».

واصل "لقد كان الفوز الذي حققنا أمام منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى، مُخادع لنا نحن لم نُعالج، الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها خلال مباراة التانجو وحتى أمام إسبانيا، وفي المواجهة الأخيرة أمام مصر كانت هناك نفس الأخطاء في تمركز اللاعبين، لذلك خسرنا وفقدنا فرصة ذهبية للوصول إلى الدور المُقبل».

واختتم كويل تصريحاته قائلًا: «أعلم أن رأيي سيغضب البعض، لكن نحن لا نستحق الفوز أو التأهل ومنتخب مصر لم يسرق الانتصار واستحق الترشح للدور المُقبل».

وعقب نهاية مباريات الجولة الثالثة والأخيرة أصبحت إسبانيا في الصدارة واحتلت مصر المركز الثاني.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي مُتصدر المجموعة الرابعة يوم السبت المقبل في تمام الثانية عشر ظهرًا ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ويعد كيويل صاحب الـ 42 عامًا من أبرز الأسماء السابقة في كرة القدم الأسترالية، حيث بدأ مسيرته الكروية مع ليدز يونايتد في عام 1995، ومع حلول عام 2003 انتقل إلى صفوف ليفربول، ولعب حتى 2008، ليترك بعدها كرة القدم الإنجليزية ويخوض عدة تجارب في أندية مثل جلطة سراي التركي وملبورن فيكتوري الأسترالي وغيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صحة السويس»: تطعيم كورونا بالمجان لجميع المصريين

«صحة السويس»: تطعيم كورونا بالمجان لجميع المصريين

«الكهرباء» تكشف موعد عمل أول محطة نووية في مصر

«الكهرباء» تكشف موعد عمل أول محطة نووية في مصر

مصرع طالبة ثانوية عامة في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

مصرع طالبة ثانوية عامة في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

«السياحة و الأثار» : ورشة عمل مطولة تبحث استراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

«السياحة و الأثار» : ورشة عمل مطولة تبحث استراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير