حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالعاشر من رمضان

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قررت نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بمحاولة ترويج كمية من مخدر الحشيش بمدينة العاشر من رمضان.

البداية مع ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام «مروان. ص. ع» 28 عاما، عاطل ومقيم مركز الفتح محافظة أسيوط، و«ياسر. خ. م» 18 عاما، عاطل مقيم ذات العنوان، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش داخل مدينة العاشر من رمضان.

وبتقنين الاجراءات، تم ضبطهما عبر كمين أعد لهما بالقرب من الكوبرى 52 دائرة قسم أول العاشر، وعثر بحوزتهما على 24 طربة لمخدر الحشيش اللبنانى تزن حوالى 5 كيلو جرام.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسهما على ذمة التحقيقات.