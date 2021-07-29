أحمد عز يكشف سر نجاح «العارف» وتحقيقه 35 مليون جنيه حتى الآن

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أكد النجم أحمد عز أن ردود الفعل والإقبال الجماهيري الكبير تجاه فيلمه «العارف»، وتحقيقه 35 مليونا، سببه أنه مصنوع بشكل مختلف، تقنيًا وعلى مستوى الإخراج والصورة وأماكن التصوير والأداء وهو ما يسعى لتحقيقه دائمًا، أن يقدم كل ما هو جديد في عالم السينما، من خلال قصص تتضمن رسالة مهمة للجمهور ولهذا السبب تحمس لفكرة «العارف».

وأضاف «عز» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ردود الفعل كانت قوية جدًا، وحرص على مشاهدته وسط الجماهير في دور العرض ليس بغرض الترويج له ولكن لأهداف تخصه لإيمانه بكون الضحك يختلف من سن لآخر، ومع كل ليلة تكون هناك مواقف جديدة تضحك المشاهد، وأنه دائمًا يفضل أن يقيس آراء الجمهور، وأن يكون دائمًا بين الناس ومعاهم يعيش حياتهم ومواقفهم ويلمس آراءهم على طبيعتها».

فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.