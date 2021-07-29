«الكرنك الدولي» يضئ باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي

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أضاءت الرعاية الصحية بالاقصر، مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، مع عدد من المنشآت الصحية ضمن محافظات المرحلة الاولى للتامين الصحى الشامل، الأربعاء، باللون الأزرق، للاحتفال باليوم العالمى للالتهاب الكبد الوبائي، وكذلك ضمن احتفالات نجاح المبادرة الصحية الرئاسية (100 مليون صحة) في الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والقضاء على فيروس سي.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم في العالم، إلى زيادة ورفع التوعية بالتهاب الكبد الوبائي بى والتهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية،( التشخيص والعلاج).

ويعد مرض الالتهاب الكبدى من الأمراض التي اصابت ملايين من البشر في العالم ويؤدى إلى وفاة نحو 5;1 مريض سنويا جراء الإصابة بهذا المرض، ويقام اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، والذى يوافق سنويا يوم 28 مايو، برعاية تحالف التهاب الكبد الوبائي العالمي.