«تحت الـ16».. برنامج جديد لزهرة رامي مخصص للأطفال على قناة «مدرستنا»

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تحرص المذيعة زهرة رامي، على تقديم كل ما هو جديد وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، الفكرة الذي بدأت معها منذ 8 سنوات وأكثر، وهذه المرة، بدأت رامي في تقديم برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا.

برنامج «تحت الـ16»، مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعتمد البرنامج في فكرته على الأطفال فهم ضيوف حلقاتها اليومية وآرائهم هي المحرك للحلقة، ويعرض «تحت الـ16» من الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة والنصف ضهراً.

وعن برنامج «تحت الـ16»، تقول زهرة رامي في تصريحات صحفية لها اليوم: «أن البرنامج هو استمرار لما تقوم به منذ 8 سنوات فيما يتعلق بالأطفال ومشاكلهم وقضاياهم، ولكن المختلف في هذا البرنامج هو اعتمادنا على مناقشة الأطفال في الأخلاق والأصول من وجهة نظرهم، وأيضا التأكيد على القيم التي يحتاجون لمعرفتها وترسيخها في وجدانهم، فكانت أول حلقة مخصصة للصدق والكذب».

وقالت رامي: «أن برامج الأطفال يجب أن تتواجد باستمرار لكي يعودوا إلى الأخلاق التي تربت عليها الكثير من الأجيال، وكان أبرزهم برنامج ماما نجوى وكيف كانت تقدم النصيحة والفكرة من خلال عروسة»، وتكمل: «ولكن الآن تغير الامر وأصبح الأطفال مندمجين مع التابلت والتكنولوجيا، لذلك من الضروري التأكيد على تلك الرسائل والأخلاق مثل تقبل الآخر، العند، الأمانة، التعاون والصداقة بشكل مناسب للفكر الحالي للأطفال».

وتابعت: «خلال الحلقة يتم تقديم النصيحة والمعلومة من خلال أغنية أو مشهد تمثيلي يتم من خلاله مناقشة الأطفال في الفكرة المطروحة، حيث لا يوجد ضيوف، فالأطفال هم الأساس ورأيهم هو أساس الحلفة».

وكشفت زهرة رامي: «أن البرنامج سيتسمر عرضه خلال شهور الصيف للمساعدة في استغلال وقت الأجازة والاستفادة منه ولكنه سيتوقف خلال فترة الدراسة»، وختمت حديثها قائلة: «سعيدة بهذه التجربة حيث هناك فريق عمل جيد ومتعاون يعمل على إخراج كل حلقة بشكل مثالي وجيد حتي يصل للأطفال بشكل بسيط وسهل».