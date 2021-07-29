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جامعة طنطا تتقدم ٨٨ مركزًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

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جامعة طنطا تتقدم ٨٨ مركزًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني جامعة طنطا تتقدم ٨٨ مركزًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تقدم الجامعة في التصنيف الأسباني للجامعات "ويبومتركس" نسخة يوليو 2021 لتحتل المركز 1557 متقدمة 88 مركزًا عن نسخة التصنيف لشهر يناير2021.

أوضح أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 30 جامعة عربية وأفريقية مشاركة بالتصنيف، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التي يتم تصنيفها حوالي 30 ألف جامعة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن تصنيف ويبومتركس هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال مواقعها الإلكترونية، حيث يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.

أكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة فى تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة والكليات بما يواكب التكنولوجية العالمية، والمحاولات المستمرة للارتقاء بالجامعة لتجد المكانة اللائقة بها بين الجامعات العالمية ودعم قدراتها التنافسية وتحقيق كافة الرؤى والتطلعات.

أوضح د.كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتى فى مقدمة الأولويات من خلال تطوير منظومة البحث العلمى وجودة الإنتاج العلمى ودعم النشر الدولى موضحا أن استراتيجية الجامعة تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية و دعم منظومة البحث العلمي.

المصرى اليوم

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