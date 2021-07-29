رئيس مياه المنيا: 6 ملايين جنية لإصلاح خط حي غرب بالمدينة

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أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الخميس، اعتماد الشركة خطط لوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة داخل المحافظة، من بينها أعمال مد وتدعيم لهذا الخط لمسافة ٤ كيلو متر، بتكلفة تقديرية ٦مليون وتسعمائة وسبعون ألف جنيه لمنطقة حى غرب مدينة المنيا.

وأضاف «الشهاوى» أن هذا الخط يخدم منطقة النقابات وعزب المصاص القديمة والمصاص الجديدة وشاهين وبدوى والخشابة.

وأكد «الشهاوى» استمرار الشركة في أعمال التطوير من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضى يرافقه كلا من الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ والمهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا قد قام بتفقد، أعمال مد وتدعيم خط مياه قطر ١٠بوصة لمنطقة غرب مدينة المنيا