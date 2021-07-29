أخبار عاجلة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يسلم أجهزة تعويضية لدعم ذوي الإعاقة السمعية

Print
محافظ بني سويف يسلم أجهزة تعويضية لدعم ذوي الإعاقة السمعية محافظ بني سويف يسلم أجهزة تعويضية لدعم ذوي الإعاقة السمعية

سلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، 34 سماعة أذن طبية لذوي الإعاقة السمعية، مقدمة من جمعية «كيان للأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور أيمن طنطاوي المدير التنفيذي للجمعية «كيان»، والأستاذ سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالديوان العام.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجمعية كيان والجهود التي تقوم في مجال خدمة ذوي الإعاقة، وهو ما يتسق مع الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون إمكانيات وقدرات تساهم في بناء ونهضة الوطن، مشيرا إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية.

من جهته، أعرب الدكتور أيمن طنطاوي المدير التنفيذي للجمعية عن تقديره للمحافظ د.محمد هاني غنيم وحرصه الملموس على دعم الأشخاض ذوي الإعاقة بالمحافظة من خلال توفير كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن ما تسليمه اليوم من سماعات طبية هي الدفعة الثالثة ضمن المبادرة التي تنفذها الجمعية في عدد من محافظات الصعيد وتستهدف تقديم الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتيسير سبل الحياة لهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس