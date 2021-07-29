محافظ المنوفية يوافق على الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية والإدارات والمدارس التابعة لها بلجنة القيادات وذلك طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية، بأن هذا الإعلان داخلي للمعلمين المعينين لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية ــ مدير ووكيل مدرسة ( ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي ـ رسمي ـ لغات ـ ثانوي فني ـ تربية خاصة ــ موجه عام ـ موجه أول ـ موجه ) تخصصات مختلفة وكذلك الراغبين في التجديد لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بجميع المراحل التعليمية لمن قضى سنتين في الوظيفة والراغبين في التجديد في وظائف التوجيه لمن قضى مدة ثلاث سنوات في الوظيفة بالشروط والضوابط الموجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف سويد أن تقرر أن يكون التقديم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان بالإدارات التعليمية وبتنسيق الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والتوجيهات العامة الفنية بالمديرية مؤكدا أن شروط التقديم متاحة بأقسام التنسيق المختلفة بدواوين الإدارات التعليمية.