أخبار عاجلة

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يوافق على الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم

Print
محافظ المنوفية يوافق على الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم محافظ المنوفية يوافق على الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية والإدارات والمدارس التابعة لها بلجنة القيادات وذلك طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وصرح أحمد سويد مدير المديرية، بأن هذا الإعلان داخلي للمعلمين المعينين لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية ــ مدير ووكيل مدرسة ( ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي ـ رسمي ـ لغات ـ ثانوي فني ـ تربية خاصة ــ موجه عام ـ موجه أول ـ موجه ) تخصصات مختلفة وكذلك الراغبين في التجديد لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بجميع المراحل التعليمية لمن قضى سنتين في الوظيفة والراغبين في التجديد في وظائف التوجيه لمن قضى مدة ثلاث سنوات في الوظيفة بالشروط والضوابط الموجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف سويد أن تقرر أن يكون التقديم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان بالإدارات التعليمية وبتنسيق الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والتوجيهات العامة الفنية بالمديرية مؤكدا أن شروط التقديم متاحة بأقسام التنسيق المختلفة بدواوين الإدارات التعليمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس