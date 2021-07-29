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«ليعودوا إلى الأخلاق»..زهرة رامي تقدم برنامج للأطفال «تحت الـ16»

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«ليعودوا إلى الأخلاق»..زهرة رامي تقدم برنامج للأطفال «تحت الـ16» «ليعودوا إلى الأخلاق»..زهرة رامي تقدم برنامج للأطفال «تحت الـ16»

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بدأت الاعلامية زهرة رامي تقديم برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة «مدرستنا»، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعتمد البرنامج في فكرته على الأطفال فهم ضيوف حلقاتها اليومية وآرائهم هي المحرك للحلقة، ويعرض «تحت الـ16» من الأحد للخميس في الساعة الواحدة والنصف ضهراً.

وعن برنامج «تحت الـ16»، قالت زهرة رامي في تصريحات صحفية لها: «أن البرنامج هو استمرار لما تقوم به منذ 8 سنوات فيما يتعلق بالأطفال ، ومشاكلهم وقضاياهم، ولكن المختلف في هذا البرنامج هو اعتمادنا على مناقشة الأطفال في الأخلاق والأصول من وجهة نظرهم، وأيضا التأكيد على القيم التي يحتاجون لمعرفتها وترسيخها في وجدانهم، فكانت أول حلقة مخصصة للصدق والكذب«.

وتابعت : «أن برامج الأطفال يجب أن تتواجد باستمرار لكي يعودوا إلى الأخلاق التي تربت عليها الكثير من الأجيال، وكان أبرزهم برنامج ماما نجوى وكيف كانت تقدم النصيحة والفكرة من خلال عروسة»، وأضافت : «ولكن الآن تغير الامر وأصبح الأطفال مندمجين مع التابلت والتكنولوجيا، لذلك من الضروري التأكيد على تلك الرسائل والأخلاق مثل تقبل الآخر، العند، الأمانة، التعاون والصداقة بشكل مناسب للفكر الحالي للأطفال«.

وتابعت: «خلال الحلقة يتم تقديم النصيحة والمعلومة من خلال أغنية أو مشهد تمثيلي يتم من خلاله مناقشة الأطفال في الفكرة المطروحة، حيث لا يوجد ضيوف، فالأطفال هم الأساس ورأيهم هو أساس الحلفة«.

وكشفت زهرة رامي: «أن البرنامج سيتسمر عرضه خلال شهور الصيف للمساعدة في استغلال وقت الأجازة والاستفادة منه ولكنه سيتوقف خلال فترة الدراسة».

المصرى اليوم

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