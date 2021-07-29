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863 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الصرف بأزهر المنيا دون شكاوى

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863 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الصرف بأزهر المنيا دون شكاوى 863 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الصرف بأزهر المنيا دون شكاوى

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أدى 863 طالبا وطالبة في المنيا، الخميس، امتحان مادة الصرف بـ الثانوية الأزهرية «القسم العلمي» داخل 10 لجان عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون شكاوى أو رصد حالات غش أو مخالفات.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى أو حالات غش، أو مخالفات، مؤكدا تخصيص 10 لجان عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

فيما قام الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة.

المصرى اليوم

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