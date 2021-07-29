البحوث الفلكية: غزة شهر محرم فلكيًا 9 أغسطس

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أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحـد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

وأوضح القاضي أن بذلك تكون غــرة شهـر محـرم 1443 هـ فلكيـــاً يوم الإثنيـــــن 9/8/2021 .