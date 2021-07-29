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«تراث المصريين» ندوة في مكتبة الجديدة غدًا

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«تراث المصريين» ندوة في مكتبة مصر الجديدة غدًا «تراث المصريين» ندوة في مكتبة الجديدة غدًا

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تنطم جمعية الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ندوة مفتوحة بعنوان «التنوع الثقافى في تراث المصريين»، في مكتبة مصر الجديدة، بالتعاون مع جمعية التراث القبطى.

تناقش الندوة التنوع الثقافي الذي حظيت به مصر منذ فجر التاريخ، حيث تتمتع مصر بالثقافات المتعددة، ما يمثل الاندماج المثالي بين الثقافات المختلفة.

تبدا الندوة الخامسة من مساء غد الجمعة بمشاركة كل من الباحثة الدكتورة سحر حسن، الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر في دار الكتب والوثائق القومية، والباحث دكتور رامى عطا صديق، أستاذ مساعد بمعهد الدراسات القبطية.

المصرى اليوم

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