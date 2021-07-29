جامعة المجمعة تعقد ملتقى "مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الأهداف".. الأحد

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"الدوسري: يسهم في الرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن ويحقق رؤية 2030

بناءً على موافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تعقد جامعة المجمعة بالشراكة مع مجلس شؤون الأسرة - افتراضيا - ملتقى تحت عنوان: مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار"، وذلك في يوم الأحد القادم الموافق 22/ 12 من عام 1442هـ.

يأتي ذلك تأكيداً لأهمية العمل التكاملي بين مختلف الجهات؛ بهدف الوصول إلى تحقيق مستوى نوعي في الخدمة المقدمة للمواطن، وتماشياً مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من كون الجامعات هي المؤسسات التنموية الأبرز في المجتمعات مما يحتم أن تسهم في قيادة التحولات التنموية الحاصلة في المجتمع، وذلك لامتلاكها القدرات المختلفة من الخبرة والمعرفة والكوادر.

وتستضيف الجامعة هذا الملتقى، ليكون منصة لطرح استراتيجية المجلس أمام الجامعات من أجل مناقشتها والبحث في الأدوار التكاملية بين الجامعات ومجلس شؤون الأسرة، مما يحقق ردم الفجوة بن الجامعات والمجلس، وتلمس متطلبات المجلس دعماً له في تحقيق رؤيته، وتبني الخطط، والبرامج، والنشاطات التي تسهم في تحقيقه لأهدافه، وذلك انطلاقاً من كون الأسرة هي مجال الاهتمام المشترك بين المجلس والجامعات.

وبهذه المناسبة ذكر وكيل الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري بأن هذا الملتقى يأتي في إطار توجيهات رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بالانفتاح على المجتمع بكافة مكوناته والعمل مع المؤسسات التنموية في الوطن العزيز من خلال إستراتيجية تكامل الأدوار بين هذه المؤسسات، بما يسهم في الرفع من كفاءة وقيمة ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطن، وذلك تحقيقاً لمتطلبات الخطة التنموية الطموحة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.

وأضاف وكيل الجامعة بأن هذا الملتقى يسعى لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في: اطلاع الجامعات على إستراتيجية المجلس، ومناقشة المهام المشتركة بين الجامعات والمجلس، ومناقشة الأدوار المطلوبة من المجلس والجامعات لتنفيذ المهام المشتركة، وبناء خطة لتكامل الأدوار بين الجامعات والمجلس من أجل تحقيق الهدف المشترك، وذلك من خلال عقد جلسات علمية تناقش ثلاث محاور، وتتضمن أحد عشر موضوعاً، بالإضافة إلى ورش العمل المصاحبة.

وبيّن أن الجامعة ترحب بمشاركة الجامعات والمتخصصين العاملين في مجالات التنمية، والباحثين والخبراء في الجلسات العلمية في هذا الملتقى سواء بتقديم البحوث وأوراق العمل أو بالحضور، وكذلك المشاركة في ورش العمل المصاحبة.