توقف لجنة ثانوية عامة ببني سويف لمدة نصف ساعة بسبب خطأ فى توزيع الأسئلة

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فوجىء رئيس لجنة مدرسة الثانوية بنات بمركز الفشن رقم 140 بأن صندوق أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) عقب فتحه بداخله مظروف اسئلة خاص بلجنة مدرسة دلهانس الثانوية العامة رقم 143 وأن عدد أوراق الأسئلة لا يكفى لتوزيعها على طلاب لجنته، وعليه تم إيقاف عمل اللجنة لمدة نصف ساعة لحين قيام مندوب توزيع الأسئلة بجمع ما يقرب من 36 ورقة اسئلة من لجان بندر الفشن، ورفض رئيس اللجنة توزيع الاسئلة على الطلاب إلا بعد وصول أوراق الأسئلة الناقصة، وأمر رئيس اللجنة بإعطاء الطلاب نصف ساعة زيادة لطلاب لجنته لمساواتهم بطلاب الثانوية على مستوى الجمهورية بسبب هذا الخطأ.

من جانبها، قررت وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تسببت في توقف لجنة الثانوية بنات بالفشن رقم 140 وتاخر قيام الطلاب عن الاجابة لمدة نصف ساعة عن باقى لجان الثانوية، وكشفت التحقيقات الألية أن صندوق توزيع الاسئلة كان مكتوب عليه من الخارج لجنة مدرسة دلهانس الثانوية وبداخله مظروف للاسئلة مكتوب عليه لجنة الثانوية بالفشن وأن عدد أوراق الأسئلة به زيادة عن عدد طلاب لجنة مدرسة دلهانس الثانوية واكدت التحقيقات الاولية ان لجنة مددرسة الثانوية بمدينة الفشن رقم 140 تم تسليم صندوق اسئلة مكتوب عليه لجنة الثانوية بالفشن وبداخله مظروف اسئلة مكتوب عليه اسم لجنة دلهانس الثانوية وان عدد أوراق الأسئلة أقل من عدد طلاب اللجنة.

وعلى الفور قام مندوب توزيع الاسئلة بالفشن بجمع أوراق الأسئلة الزيادة من لجان البندر بالفشن على مدار نصف ساعة وتسليم الأوراق الناقصة إلى لجنة الثانوية بالفشن ليبدا الطلاب الامتحان بعد نصف ساعة من الوقت المحدد.