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إيرادات السينما الأربعاء : فيلم يكتفي بـ500 جنيه..وتوقعات برفعه من دور العرض

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إيرادات السينما الأربعاء : فيلم يكتفي بـ500 جنيه..وتوقعات برفعه من دور العرض إيرادات السينما الأربعاء : فيلم يكتفي بـ500 جنيه..وتوقعات برفعه من دور العرض

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأربعاء، حالة من التراجع، وحققت إجمالي 2 مليون و158 الف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً مليون و102 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 621 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجنى فيلم «مش أنا» 424 ألف جنيه، وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام» 10272جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

بينما حقق «ديدو»، 554 جنيها، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويتوقع رفعه من دور العرض قريبًا.

المصرى اليوم

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