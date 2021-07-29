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تاكيس جونياس يتحدث عن تأهل لربع نهائي الأولمبياد.. ويوجه رسالة لثلاثي بيراميدز الأولمبي

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تاكيس جونياس يتحدث عن تأهل المنتخب لربع نهائي الأولمبياد.. ويوجه رسالة لثلاثي بيراميدز الأولمبي تاكيس جونياس يتحدث عن تأهل لربع نهائي الأولمبياد.. ويوجه رسالة لثلاثي بيراميدز الأولمبي

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تحدث تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، عن تأهل الوطني الأوليمبي، لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وقال جونياس، في تصريحات للمركز الإعلامي لـ«بيراميدز»: “مبروك لمنتخب الأوليمبي، التأهل عن مجموعته في الأوليمبياد، هذا فخر كبير لنا أن يكون لدينا تلك المجموعة من اللاعبين بالفريق مشاركة في هذا الإنجاز، لكن الفخر الأكبر سيكون لمصر بكل تأكيد”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق لجميع لاعبي المنتخب في مباراة البرازيل المقبلة، اجعلوا مصر فخورة بكم وكذلك نحن جميعًا”، وتأهل منتخبنا الأولمبي إلى ربع نهائي، بعد الفوز على أستراليا اليوم بهدفين دون رد، سلجهما أحمد ياسر ريان، وعمار حمدي، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب “مياجي”.

وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي نادي بيراميدز، رمضان صبحي، الذي ساهم في الهدف الأول، بعد تمريرة ساحرة عقب مراوغة لمدافع إستراليا، وأسامة جلال، صحاب الأداء الدفاعي المميز، وإبراهيم عادل، الذي حل بديلًا في الشوط الثاني.

وضمن المنتخب الوطني التأهل لربع النهائي، بعد أن جاء في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين الثالث، ونقطة عن إسبانيا صاحب الصدارة. ويلاقي المنتخب الوطني نظيره البرازيلي في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

المصرى اليوم

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