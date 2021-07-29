بعد أزمة حفلها بالساحل الشمالي.. روبي تكتفي بشرط واحد في مهرجان العلمين الصيفي

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اكتفت الفنانة روبي بوضع شرطًا واحدًا فقط لحضور حفلها الغنائي الجديد والتي تخُص سن الحضور بالحفل الغنائي.

وتستعد روبي إلى إحياء حفلها الغنائي والفنان محمود العسيلي، والذي سيعقد في الـ6 من أغسطس المقبل، في مدينة العلمين الجديدة.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل روبي هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، فيما ينطلق حفلها في الثامنة مساء.

ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل وفقًا لموقع الحجوزات للحفلات، والذي يحمل اسم «marche Tickets»، إلى 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة «VIP Standing» بـ 1000 جنيه وفئة «VIP Lounges» بـ 2000 جنيه.

وكانت شروط وضعتها الفنانة لحضور حفلها الغنائي الأخير في الساحل الشمالي، والذي انطلق منذ أكثر من أسبوعين، تسبب في غضب وانتقادات من الجمهور. حيث شملت الشروط ألا يقل عمر الحضور عن 25 عاما، وأن يقتصر على الأشخاص المرتبطين فقط، مع ضرورة ارتداء ملابس بيضاء.

واشترطت الشركة المنظمة على عدم ارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية، كما أعلنت السماح بارتداء التربون (غطاء رأس للسيدات). وكان وضعها شرط دخول المرتديات لـ«التربون» زاد الوضع سوء إذ وجدتها الكثيرات طريقة غير مباشرة لمنع دخول الفتيات والنساء المُحجبات.

وخرجت روبي للتوضيح عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك» قائلة: «مساء الخير.. في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب القواعد لم يقصد إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون باعتباره إنه حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول.. ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أغني وشكرًا».

وتستعد روبي لطرح أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، في الـ2 من أغسطس، وتحمل الأغنية اسم «أمك وأبوك»، وهي كلمات مصطفى حسن وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.