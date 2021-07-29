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هل يشترط تسجيل الشقة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟

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هل يشترط تسجيل الشقة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟ هل يشترط تسجيل الشقة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟

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أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الشروط الواجب توافرها في الوحدات السكنية القابلة للتمويل وفق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3٪ واقساط حتي 30 عاما.

وقالت مي عبد الحميد رئيس التنفيـذي لصندوق الاسكان الاجتماعي في تصريحات صحفية، أنه لا يشترط أن تكون الوحدة السكنية او الشقة مسجلة في الشهر العقاري للحصول علي تمويل في مبادرة التمويل العقاري ، ولكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل ولا توجد عليها أي مخالفات مالية او عقارية، موضحة أن الوحدات قيد التصالح وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء لن يتم التعامل عليها الا بعد الانتهاء من كامل إجراءات التصالح والحصول علي العقود النهائية.

وأوضحت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي أن جهات التمويل ستتلقي طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المطروحة من القطاع الخاص بشرط أن تكون مستوفية للشروط.

وأضافت: «في حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى».

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المُبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيراً تتعلق بمستويات الدخل الشهري للفرد والاسرة.

وأكدت عبد الحميد أنه يُشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وأشارت إلي إمكانية استفادة أصـحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.

المصرى اليوم

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