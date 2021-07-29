شملت لحومًا ودواجن فاسدة.. ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الخميس، حملاتهاحملات التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2،35 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة.

وضبط 1،5 طن فيليه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 1،2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وضبط المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة وبحوزته 1،6 طن سكر تمويني و324 عبوة زيت تموينب مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المتهم بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط 11،2 طن مخلفات كسر بلاستيك وبولي إيثلين معبأة داخل أجولة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات «مجهولة المصدر» مستلزمات إنتاج و22000 متر خراطيم كهربائية بدون بيانات «منتج نهائى» و2 ماكينة إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

وضبط 17،510 عبوة وقطعة مستلزمات طبية (كمامة- كحول) غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وضبط 5 طن منظفات صناعية «صابون سائل» غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبط 3،2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبط 3 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي و550 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي محظور تجاولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.