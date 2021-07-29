وزيرة الثقافة تطلق مشروع «السينما بين ايديك» في جميع المحافظات

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أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن إطلاق مشروع إبداعى جديد في كافة محافظات مصر يحمل عنوان السينما بين ايدك ويأتى ضمن مبادرة ابدأ حلمك وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ويشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم، كما وافقت وزيرة الثقافة على إعادة طبع مجلة أبيض وأسود المتخصصة في الفن السابع وإنشاء قناة ويب وموقع اليكترونى متخصص يضم تاريخ السينما المصرية وكافة الاعداد السابقة من مجلة أبيض وأسود ومجموعة افاق السينمائية.

قالت «عبدالدايم» إن فن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير وأداة فاعلة لبناء مجتمع قوى ومتماسك، واضافت أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الفن السابع الذي يمثل أحد المحاور الهامة للتنمية بما يضمه من ادوات فاعلة تتناول القضايا الاجتماعية، وتابعت أن السينما بين ايديك من المشروعات التي تعمل على إتاحة الفرصة للموهوبين للاكتساب المهارات في هذا المجال والتعبير عن أنفسهم إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية وابراز تفرد الحضارة المصرية ويتضمن معسكرات سينمائية متخصصة بالمحافظات السياحية يشارك فيها المتفوقين من خريجي الدراسات الحرة بقصر السينما ويهدف لانتاج افلام ترويجية قصيرة المناطق السياحية بمصر إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكافة المحافظات.

من جانبه، قال المخرج هشام عطوة إن المشروع يتم بالتعاون مع اساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائى منهم الدكتور اشرف محمد، كمال عبدالعزيز مدير التصوير، المحرج اشرف فايق، المخرج فخر الدين نجيلة، الدكتور خالد بهجت، الدكتورة مروة عزب، الدكتور مختار يونس، الدكتور محمد عزب، الموسيقار خالد حماد والناقد طارق الشناوي وغيرهم.

وقال تامر عبدالمنعم المشرف على المشروع ان المعسكرات تقام بشكل ربع سنوى وتبدأ بمدينة الفيوم في منتصف اغسطس هذا إلى جانب تنظيم دورات دراسية شهرية بكل محافظات مصر وورش مكثفة مجانية للاهالي وتم اختيار الاسكندرية لتكون المحافظة الاولي حيث ستبدأ الدراسة بقصر ثقافة الانفوشي في العاشر من اغسطس ولمدة اسبوعين.