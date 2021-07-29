«تنفيذي الشرقية» يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2021 - 2022

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ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2021 / 2022 م، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

من جانبه، استعرض محمد العزوني، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 م تبلغ 747 مليونا و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى 33 مليونا و360 ألف جنيه، تمويلا ذاتيا، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 780 مليونا و760 ألف جنيه، في برامج «النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور»، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل، لافتاً إلى أنه تم البدء في إجراءات الطرح والترسية للأعمال المدرجة بالخطة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء، لتعود بالنفع على المواطنين.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة أسباب توقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، ليصدر المحافظ تعليماته لمديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، لتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية.