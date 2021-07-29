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الداخلية : تنفيذ 2386 حكمًا قضائيًا

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الداخلية : تنفيذ 2386 حكمًا قضائيًا الداخلية : تنفيذ 2386 حكمًا قضائيًا

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قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 قضايا مخدرات ضُبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين «لأحدهم معلومات جنائية»، وقطعة سلاح أبيض

وتنفيذ 2386 حكمًا قضائيًا.

المصرى اليوم

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