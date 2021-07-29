متحف الطفل يحتفل بيوم الصداقة ..غدا

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تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، احتفالية تتضمن عددا من الفعاليات وورش العمل التي تدعو إلى أهمية الصداقة والروابط الإنسانية بين بني البشر وحتى بين الحيوانات، والتي تأتي مواكبة لليوم العالمي للصداقة، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011، واضعةً في اعتبارها أن الصّداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام الدولية، وتشكل فرصةً لبناء الجسور بين المُجتمعات، ومُواجهة وتحدّى أي صور نمطيّة مغلُوطة والمُحافظة على الروابط الإنسانية، واحترام التنوُّع الثقافيّ.

تقام الفعالية يوم غدا الجمعة 30 يوليو 2021 من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءً بحديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يقول الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إن الاحتفالية تعد يوما ترفيهيا أسريا يشمل عددا من الأنشطة والورش الفنية والألعاب التفاعلية التي يتعاون فيها كل المشاركين من أطفال وكبار وشباب بهدف إلقاء الضوء على الحدث وتشجيع الأطفال على تكوين الصداقات واحترام الآخر، كما أشار إلى أنه من ضمن فقرات اليوم فقرة (أصحابنا) وفيها يتم تعريف المشاركين بمفهوم الصداقة ودورها في تعزيز العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض وكذلك بين الحيوانات وبعضهم البعض وأشهر وأغرب الصداقات.