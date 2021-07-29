مياه الشرقية : تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمعمل محطة أبو شلبي بفاقوس

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أعلن المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حصول الشركة على تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمعمل محطة أبوشلبي لمياه الشرب وبدون أي ملاحظات، مرجعا ذلك لتضافر جهود جميع العاملين بالشركة والسعي الدائم إلى توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة بهدف تقديم كوب ماء نظيف للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لحصول معمل محطة أبوشلبي لمياه الشرب بمركز فاقوس على تجديد شهادة الاعتماد للأيزو 17025، وذلك بعد اجتيازه لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية، متمنياً لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المزيد من التفوق والنجاح.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات، وكذلك التعرف على نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب، حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه، والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن الشرقاوي.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.