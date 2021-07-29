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اختتمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد الموسم التدريبي للعام المالي 2020/2021، بتسليم 130 شهادة إتمام الدورات التدريبية للمتدربين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالإرشاد المهني المناسب لشباب الخريجين، والتوجيه الصحيح لقدراتهم العملية التي يحتاجها سوق العمل بالالتحاق بإحدى ورش التدريب بمركز التدريب المهني بالمديرية وسيارة التدريب المتنقلة.

وأوضح السيد السنجابي، مدير المديرية، أن أعداد المتدربين شملت 37 متدربًا ومتدربة على 4 دورات في مجال الخياطة والتفصيل، و22 متدربا ومتدربة على دورتين في مجال ريادة الأعمال، و27 متدربا بالوحدة المتنقلة على 3 دورات، فضلا عن 17 متدربا على دورتين في مجال الدش والمحمول، و27 متدربة على 4 دورات في مجال التفصيل والخياطة.

وأضاف «السنجابي» أنه حضر ختام العام التدريبي المستشار القانوني لشركة الضفاير ببورسعيد، والمدير الإقليمي للموارد البشرية، والمدير الإقليمي للتدريب، حيث تم تدريب 22 متدربا على دورتين بمركز التدريب المقام بديوان عام المديرية، معربا عن أمله في مستقبل مشرق بزيادة أعداد المتدربين وفقا للخطة التي تقوم المديرية بتنفيذها طبقا لتوجيهات الوزير والعمل على افتتاح ورش تدريبية جديدة في مجال التبريد والتكييف، ومعمل لغات، والطاقة الشمسية، واستكمال الدور الخامس بمركز التدريب بتفصيل الملابس ليكون مركزا مكتملا للملابس الجاهزة.

تسليم 130 شهادة اتمام التدريب على 3 مهن ببورسعيد

تسليم 130 شهادة اتمام التدريب على 3 مهن ببورسعيد

تسليم 130 شهادة اتمام التدريب على 3 مهن ببورسعيد