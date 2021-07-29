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الأم متفائلة والأب يشكر القيادة.. "عملية التوأم الطفيلي اليمني" إلى التنفيذ

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الأم متفائلة والأب يشكر القيادة.. "عملية التوأم الطفيلي اليمني" إلى التنفيذ الأم متفائلة والأب يشكر القيادة.. "عملية التوأم الطفيلي اليمني" إلى التنفيذ
تطمينات بسهولة الجراحة وارتفاع نسبة نجاحها.. 8 ساعات وكادر طبي مؤهل

الأم متفائلة والأب يشكر القيادة..

قبل لحظات من إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود، قال والدها: "الحمد لله تلقينا الخبر بفرحة وسعة رحب"، ونشكر الملك سلمان وولي العهد على هذه اللفتة، حيث إننا كنا ننتظر إجراء هذه العملية منذ 6 أو 7 أشهر، وسبب التأخير أن الوزن كان غير مناسب لإجراء العملية، والآن قد اكتمل الوزن، وبإذن الله تكون العملية ناجحة والفرحة ستكتمل بعد خروج عائشة بصحة وسلامة.

وأضاف لبرنامج اليوم: "لقد طمأننا الدكتور عبدالله الربيعة يوم أمس بأن هذه العملية سهلة بإذن الله، ونسبة نجاحها كبيرة".

من جانب آخر، قالت والدة "عائشة" إنها متفائلة بنجاح العملية، وأن يتمم لطفلتها الصحة والعافية.

يُذكر أن إجراء العملية يستغرق من الوقت ثمانية ساعات ونصفاً، وستكون العملية على ثمانية مراحل، ويضم الكادر الطبي خمسة وعشرين شخصاً، بالإضافة إلى الفنيين المساعدين للدكتور عبدالله الربيعة، ووفقاً للإحصائيات سجلت هذه العملية رقم الـ50 ضمن عمليات فصل التوائم السيامية من 21 دولة، وكانت أول عملية في عام 1990م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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