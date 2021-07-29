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ضرب زلزال بقوة 8.2 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة ألاسكا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أدى إلى تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب 91 كيلومترا جنوب شرق بلدة بيريفيل، مع تحذير من حدوث تسونامي في جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

وقال نظام التحذير من تسونامي الأمريكي في بيان: "من الممكن حدوث موجات تسونامي خطيرة بسبب هذا الزلزال خلال الساعات الثلاث القادمة على طول بعض السواحل."

ودوت صافرات الإنذار من تسونامي في المناطق الساحلية لشبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، بعد تسجيل الزلزال. ونشرت السلطات الأمريكية خارطة لانتشار موجات تسونامي المحتملة في المحيط الهادئ. وحسب الخارطة، فقد يصل تسونامي إلى سواحل روسيا واليابان والفلبين وأستراليا في غضون فترة تتراوح بين 6 ساعات و15 ساعة.

وفي مارس 1964، تعرضت ألاسكا لزلزال بقوة 9.2 درجة، وهو أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في أمريكا الشمالية. ودمر الزلزال أنكوراج وأطلق العنان لتسونامي الذي ضرب خليج ألاسكا والساحل الغربي للولايات المتحدة وهاواي. وقتل أكثر من 250 شخصا في الزلزال وتسونامي.