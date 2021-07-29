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محافظ قنا يوجه باستبدال سيارات «الكبود» بأخرى آدمية

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محافظ قنا يوجه باستبدال سيارات «الكبود» بأخرى آدمية محافظ قنا يوجه باستبدال سيارات «الكبود» بأخرى آدمية

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عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الخميس، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك بحضور كل من حازم عمر نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ورؤساء شركات المرافق.

ووافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٠ الخاص بإنشاء مكتبة ثقافية بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة من ٨٠٠ م إلى ٦٢٢ م وذلك لتعارضها مع انشاء مشروع الصرف الصحى بالقرية كما وافق المجلس على استبدال سيارات الكبود الأجرة بسيارات جديدة مناسبة وآدمية لنقل الركاب وذلك بالنسبة للسيارات التي لم يمض على إنتهاء ترخيصها عام ولم يتمكن مالكها من الإحلال خلال هذه الفترة.

كما وجه محافظ قنا مسئولى الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بإرسال عدد من مقترحات المشروعات إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان لدراستها واختيار المناسب منها تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها بتسهيلات كبيرة، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى تقديم الدعم لإقامة مشروعات إنتاجية مستدامة بمختلف ربوع المحافظة، موجها مسئولى الأجهزة التنفيذية التي تم ربطها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بسرعة الرد على الشكاوى والتفاعل معها لتحقيق رضاء المواطن على مستوى الخدمات المقدمة له.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض محافظ قنا خطط المديريات الخدمية وشركات المرافق لتقديم الدعم وتحقيق التنمية المستدامة بقريتى أبوحزام وحمرا دوم، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى إحداث تنمية حقيقية ومستدامة بالقريتين وتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى.

المصرى اليوم

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