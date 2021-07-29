كاف : محمد الشناوي هز أركان الملعب وساهم في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ويقف محمد الشناوي لحراسة عرين منتخب مصر الاولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 وساهم في صعود الفريق إلى الدور ربع النهائي بعد تصديات رائعة أمام منتخب أستراليا وقبلها أمام الأرجنتين رغم الخسارة بهدف إضافة إلى اسبانيا .



وقدم العملاق محمد الشناوي أداءا مميزا ولاذ عن مرماه العديد من الفرص المحققة نوهت إليه الصحف الأسترالية متحسرة على خروج فريقها من البطولة خاصة أن الفريق الأسترالي كان لديه أمل كبير للصعود بعد فوزه المفاجئ في مباراته الأولى على الأرجنتين.

ونشرت صفحة قناة «بي إن سبورت» أفضل تصدي في المباراة من حارسنا محمد الشناوي ووصفت التصدي بـ«أفضل تصدي في منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية»، ووصفه معلق المباراة بأفضل تصديات الحراس في هذه البطولة حتى الآن.

????????????⁉️

أفضل تصدي في منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية ؟#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/3FX4VRO6yp

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28، 2021

وليس هذا انجاز محمد الشناوي الوحيد، فحارس مرمى الأهلي ساهم مساهمة جبارة في تتويج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعدما حقق الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية .

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» فيديو يشير إلى دور الشناوي الهام في تحقيق الأهلي الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



وكتب موقع الكاف: «صوت يهز أركان الملعب.. القائد محمد الشناوي كان له بالغ الأثر في تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا».

ونشر كاف الفيديو الشهير لمحمد الشناوى وهو يزأر في الملعب لحث زملائه على الدفاع بقوة والاندفاع للهجوم لتحقيق الفوز