دراسة حديثة بجامعة بنها: نجاح استخدام الفحم النباتي لمعالجة مياه الصرف الصحي

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كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها المهندسة داليا مراد محمد عطية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول علي درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة بشبرا، عن تطبيق أنواع من الفحم النباتي منخفضة التكلفة في إزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصحي ومعالجتها في العديد من المناطق الصناعية.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الباحثة أشارت الى أنه تم تصميم وتصنيع نموذج يتكون من 4 أعمدة تحوى تلك الأعمدة علي أنواع من الفحم الحيوي مثل فحم شجر الجازورين وشجر الفيكس وشجر البرتقال وشجر المانجا كأوساط لترشيح المياه الصناعية من المعادن الثقيلة التي تعتبر أخطرها النحاس والرصاص والكادميوم والزنك لتقييم كفاءة الفحم الحيوي في إزالة المعادن الثقيلة من الصرف الصناعي من خلال الاعمدة الاربعة وتحت ظروف تشغيل مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تجربة خمسة مقاسات مختلفة لكل نوع من الفحم، واختبار الكفاءة تحت تركيزات معادن ثقيلة مختلفة، ثم تطبيق خمسة معدلات هيدروليكية مختلفة وتقييم إزالة المعادن الثقيلة خلال 12 ساعة لاختبار تأثير الزمن عليها لانواع الفحم الاربعة.

وأوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة كشفت أن استخدام تلك الأنواع من الفحم الحيوي تعد تكنولوجيا واعدة لمعالجة مياة الصرف الصناعي من المعادن الثقيلة خاصة في المناطق الغنية بأخشاب الأشجار فضلا عن تقليل تكلفة مياة الصرف الصناعي والتخلص البيئي الأمن منها.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.

يذكر أن لجنة المناقشة تكونت من كل الدكتورة رحاب محمد ، والدكتور محمد محمود الأستاذة المساعدين بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا.

