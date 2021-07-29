أخبار عاجلة

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 -
ماجد سامي يكشف فضيحة «تفويت» في الدوري الممتاز -
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس -
نتيجة الثانوية العامة.. حماده هلال: «أهلي كانوا بيدعوا أجيب 55% ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%» -
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
تعرف على قائمة بيراميدز الأفريقية ومنافس الفريق في الكونفدرالية -
وزير الرياضة: ألعاب القوى والجودو أخفقت في الأولمبياد.. والسباحة قدمت جيلًا واعدًا -
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك» -
إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دراسة حديثة بجامعة بنها: نجاح استخدام الفحم النباتي لمعالجة مياه الصرف الصحي

Print
دراسة حديثة بجامعة بنها: نجاح استخدام الفحم النباتي لمعالجة مياه الصرف الصحي دراسة حديثة بجامعة بنها: نجاح استخدام الفحم النباتي لمعالجة مياه الصرف الصحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها المهندسة داليا مراد محمد عطية لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول علي درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة بشبرا، عن تطبيق أنواع من الفحم النباتي منخفضة التكلفة في إزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصحي ومعالجتها في العديد من المناطق الصناعية.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الباحثة أشارت الى أنه تم تصميم وتصنيع نموذج يتكون من 4 أعمدة تحوى تلك الأعمدة علي أنواع من الفحم الحيوي مثل فحم شجر الجازورين وشجر الفيكس وشجر البرتقال وشجر المانجا كأوساط لترشيح المياه الصناعية من المعادن الثقيلة التي تعتبر أخطرها النحاس والرصاص والكادميوم والزنك لتقييم كفاءة الفحم الحيوي في إزالة المعادن الثقيلة من الصرف الصناعي من خلال الاعمدة الاربعة وتحت ظروف تشغيل مختلفة، مشيرة إلى أنه تم تجربة خمسة مقاسات مختلفة لكل نوع من الفحم، واختبار الكفاءة تحت تركيزات معادن ثقيلة مختلفة، ثم تطبيق خمسة معدلات هيدروليكية مختلفة وتقييم إزالة المعادن الثقيلة خلال 12 ساعة لاختبار تأثير الزمن عليها لانواع الفحم الاربعة.

وأوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة كشفت أن استخدام تلك الأنواع من الفحم الحيوي تعد تكنولوجيا واعدة لمعالجة مياة الصرف الصناعي من المعادن الثقيلة خاصة في المناطق الغنية بأخشاب الأشجار فضلا عن تقليل تكلفة مياة الصرف الصناعي والتخلص البيئي الأمن منها.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.

يذكر أن لجنة المناقشة تكونت من كل الدكتورة رحاب محمد ، والدكتور محمد محمود الأستاذة المساعدين بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة المصرية جادة في تمكين الشباب

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة

إصابات كورونا في مصر تتجاوز حاجز الـ100 حالة منذ انكسار الموجة الثالثة