القوى العاملة : تعيين 6286 شابًا منهم 46 من ذوى القدرات بالقاهرة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6286 شاباً، منهم 46 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23445 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 160 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 119 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي -أن المديرية تلقت 1088 شكوى، منها 171 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 324 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 92 شكوى، وإحالة 25 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 476 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في 129 منحة مولود جديد بإجمالى 263 ألف جنيه، و27 منحة زواج بمبلغ 81 ألف جنيه، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 30 ألف جنيه، ومنحتي وفاة عمال بمبلغ 20 ألف جنيه، وصرف 43 ألف جنيه لـ 10 عمليات جراحية لـ 10 عمال، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه تعويض عجز كلي لعامل من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 331 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 196 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 242 منشأة، وإعادة التفتيش على 437 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 218 محضر سلامة وصحة مهنية و28 غلق إداري، كما تم بحث 12 شكوى، وعقد 7 ندوات توعية.