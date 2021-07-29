قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لتحويل خط صرف صحي لـ 11 ساعة الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع الــياه بمناطق ( منطقة المسابك- عزبة المفتي- منطقة السادات- أرض الحداد- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني- امتداد سيدي عبدالعزيز- ما بين العروبة والدائري «نزلة القومية»- منطقة مسجد الخولي- منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية )، لمدة 10 ساعات، وذلك اعـتـباراً مـن الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021، وحتى الساعة الـ8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 31 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.